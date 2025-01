Casemiro pode sair do United já no início deste ano - Reprodução / Instagram @casemiro

Casemiro pode sair do United já no início deste anoReprodução / Instagram @casemiro

Publicado 02/01/2025 18:39

Inglaterra - Antony e Casemiro foram colocados na lista de transferências do Manchester United para esta janela de inverno na Europa. A dupla brasileira não tem sido utilizada com frequência por Rúben Amorim, técnico do time inglês desde novembro.

Os Red Devils pretendem ouvir ofertas pelos dois jogadores, tanto por empréstimo quanto por compra. Ainda não há propostas de outros clubes e nem interessados, de acordo com o jornalista Mark Ogden, da 'ESPN' do Reino Unido.

A saída de Antony é considerada a mais fácil devido ao baixo salário que recebe atualmente - cerca de 70 mil libras (R$ 532 mil na cotação atual) por semana. Casemiro, por sua vez, tem vencimentos altos para os padrões europeus e sua situação é vista como a mais complicada.

O volante perdeu espaço com a chegada de Rúben Amorim no comando técnico do United. Nos últimos 11 jogos, não saiu do banco em cinco. Já Antony virou opção apenas para os minutos finais.