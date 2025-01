Ignácio foi reforço para a temporada de 2024 - Lucas Merçon / Fluminense FC

Ignácio foi reforço para a temporada de 2024Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 02/01/2025 17:28

Rio - Uma parte do grupo do elenco do Fluminense se reapresentou nesta quinta-feira para iniciar a pré-temporada de 2025. Um dos jogadores tem os olhares atentos por parte dos torcedores: o zagueiro Ignácio, de 28 anos, que deverá iniciar o Campeonato Carioca como titular.

Contratado no ano passado junto ao Sporting Cristal, o defensor chegou como possível titular e chegou a fazer boas partidas pelo Tricolor. Porém, sofreu uma lesão no joelho esquerdo em agosto, passou por uma artroscopia, retornou em outubro, mas acabou novamente afastado.

Ignácio fez tratamento à parte, inclusive durante o período de férias do elenco profissional, e agora está perto de voltar a jogar pelo Fluminense. Um bom começo de ano pode fazer com que o zagueiro assuma a condição de titular e não perca mais.

Além dele, outros jogadores que os torcedores do Fluminense têm expectativa para esta temporada que se reapresentaram foram: os meias Riquelme e o atacante Isaque. Os dois são destaques da equipe sub-17, que foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado. Ambos deverão receber as primeiras chances no elenco profissional.

Confira o elenco do Fluminense que se reapresentou nesta quinta:

Goleiros: Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Gustavo Felix e Luis Felipe

Zagueiro: Manoel, Ignácio, Felipe Andrade, Rodrigo, Davi Schindt, Caio Amaral e Breno

Laterais: Justen, Kaio Borges, Esquerdinha e Rafael Monteiro

Meias: Isaque, Riquelme, Freitas, Oliver Matins, Victor Hugo, Wallace Davi, Thiago e Davi Melo

Atacantes: Lelê, João Neto, Luan Brito, Lucas Felipe, Isaac, Marlon, Marcão, Palacios e Isac Martins