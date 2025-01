Felipe Melo encerrou sua passagem no Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 01/01/2025 18:14

Rio - O Fluminense se despediu nesta quarta-feira de Felipe Melo. O Tricolor chegou a oferecer ao veterano um cargo fora de campo, porém, o zagueiro, de 41 anos, rejeitou por desejar seguir sua carreira como jogador. Pelas redes sociais, o clube carioca agradeceu ao "Pitbull" pelos serviços prestados.

Chegou ao fim na última terça-feira (31/12) a passagem do ídolo Felipe Melo como jogador do Fluminense. O capitão encerra este ciclo deixando um legado com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e mais de 100 jogos com as três cores.



Felipe Melo desejava disputar o Mundial de Clubes de 2025 com a camisa do Fluminense. Porém, em coletiva no mês de dezembro, o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, anunciou que não haveria renovação contratual.

O veterano chegou ao Fluminense no começo de 2022. Pelo Tricolor, ele conquistou quatro títulos: uma Libertadores, dois Cariocas e uma Recopa Sul-Americana.