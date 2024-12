Fluminense negocia com Agustín Canobbio - Gustavo Oliveira/athletico.com.br

Rio - Em busca de mais reforços para 2025, o Fluminense iniciou uma negociação com o atacante Agustín Canobbio, de 26 anos. O uruguaio recebeu o aval de Mano Menezes e o Tricolor está confiante em relação a um desfecho positivo, apesar da tratativa ser difícil. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Canobbio chegou ao Athletico-PR em 2022 como a contratação mais cara da história do clube. Na ocasião, o Furacão desembolsou algo em torno de R$ 12 milhões para tirar o jogador do Peñarol, do Uruguai. Ele também passou pelo Fenix, também do seu país.

O atacante tem contrato com o Furacão até o fim de 2026, mas por conta do rebaixamento do clube paranaense para a Série B, a tendência é que ele deixe o Athletico. Recentemente, o seu nome foi ventidado como uma possibilidade de reforço do Milan.

Na última temporada, Agustín Canobbio entrou em campo em 48 jogos pelo Athletico-PR, anotou nove gols e deu sete assistências pelo clube paranaense.