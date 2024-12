Manoel - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 29/12/2024 11:25

Rio - O Fluminense encaminhou mais uma renovação para a próxima temporada. A diretoria tricolor ajustou os termos com o zagueiro Manoel e acertou a extensão do contrato até o fim de 2025. Segundo o jornalista Victor Lessa, o jogador aceitou uma redução salarial "considerável".

A redução salarial gira em torno de 35% a 40%. Manoel levou em consideração a adaptação da família ao Rio de Janeiro e a gratidão pelo suporte recebido do Fluminense durante o período em que esteve suspenso por doping, em 2023.

Manoel foi um dos destaques do Fluminense em 2022, mas no ano seguinte sofreu com lesões e com uma suspensão por doping. Em 2024, voltou a atuar, mas sentiu a falta de ritmo e encontrou dificuldades para se firmar. Na reta final do ano, ganhou prestígio com o técnico Mano Menezes.

A manutenção do treinador no comando para a próxima temporada também pesou a favor de Manoel. Mano Menezes tem boa relação com o jogador desde os tempos de Cruzeiro e deu aval para a renovação. Em 2024, o zagueiro disputou 18 jogos e fez um gol.

O Fluminense deseja ter até seis zagueiros para a próxima temporada. Os quatro principais são Thiago Silva, Ignácio, Thiago Santos e o recém-contratado Juan Freytes, do Alianza Lima, do Peru. Manoel e Felipe Andrade completam o grupo na hierarquia.

É a quinta renovação para a próxima temporada. Além de Manoel, o Fluminense também encaminhou a extensão dos contratos com o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Samuel Xavier e os atacantes Cano e Keno. Também existem conversas com os meias Ganso e Lima.