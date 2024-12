Antônio Carlos, zagueiro do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/12/2024 15:30

Rio - Antônio Carlos está fora dos planos do Fluminense para 2025. Contratado no início deste ano, o zagueiro não conseguiu se firmar e perdeu espaço ao longo da temporada. Segundo o "ge", a diretoria tricolor tem conversas com o Sport, que recentemente conquistou o acesso para a Série A do Brasileirão.

O Fluminense contratou Antônio Carlos junto ao Orlando City, dos Estados Unidos. O zagueiro, de 31 anos, foi o primeiro reforço de 2024, mas não vingou. Ao todo, disputou 33 jogos e não marcou nenhum gol com a camisa tricolor. Ele integrou o elenco campeão da Recopa Sul-Americana.



O último jogo do zagueiro pelo Fluminense foi no dia 29 de setembro, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO. Desde então, ficou de fora dos 11 jogos seguintes. Neste período, o Tricolor conquistou cinco vitórias, três empates e duas derrotas, e conseguiu escapar do rebaixamento.