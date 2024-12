Gabriel Pires em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Gabriel Pires em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/12/2024 10:00 | Atualizado 28/12/2024 10:00

Rio - Anunciado como reforço do Panserraikos, da Grécia , Gabriel Pires viveu sua temporada com menos jogos na carreira no Fluminense . Em 2024, o meio-campista entrou em campo apenas oito vezes, sendo cinco como titular.

Desde que chegou ao nível profissional de futebol, nunca havia fechado um ano com menos de dez partidas disputadas. O mais próximo disso ocorreu em 2011, quando ainda era jovem e vestia a camisa do Resende, do Rio de Janeiro - atuou por 14 vezes.Contratado pelo Tricolor em janeiro, o camisa 22 sofreu com lesões e não teve sequência durante a sua passagem pelo clube. Nos oito jogos que disputou, não fez gols e nem deu assistências.No Campeonato Brasileiro, inclusive, o Flu não venceu nenhum confronto com Gabriel Pires em campo. Foram quatro derrotas, para Cruzeiro, Flamengo, Vitória e Grêmio, e um empate, com o Internacional. Por outro lado, pela Copa do Brasil e pelo Carioca, ganhou os três em que ele participou: Sampaio Corrêa, Madureira e Nova Iguaçu.