Hércules é o novo reforço do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/12/2024 21:01

Rio - O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (26) a contratação do meia Hércules. O jogador, de 24 anos, estava no Fortaleza, se apresentou no CT Carlos Castilho para realizar exames e assinou contrato definitivo até dezembro de 2029.

"Estou muito feliz de estar aqui. Quando meu empresário me ligou dizendo que eu viria para o Fluminense fiquei muito feliz, falei com a minha família e agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Agora é focar muito, dar continuidade no meu trabalho e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol", disse.

Hércules passou pelas categorias de base do São Bernardo, Tiradentes e Atlético Cearense antes de chegar ao Fortaleza. Em 2022, estreou profissionalmente. Ao todo, disputou 136 jogos, marcou 19 gols e deu cinco assistências pelo Leão. Em 2024, fez sete gols e três assistências em 47 partidas.

"A torcida pode esperar de mim muita garra, muita raça dentro de campo. Vou dar sempre o meu máximo, correndo e marcando muito. Vou ser o jogador que sempre eu fui, que se doa ao máximo, focado sempre. Se Deus quiser vamos conquistar muitas coisas boas para a torcida do Fluminense", afirmou.

O Fluminense comprou 70% dos direitos econômicos do jogador por R$ 29 milhões. Esta foi a maior venda da história do Fortaleza e a maior contratação da história do clube carioca. No Leão, Hércules conquistou duas Copas do Nordeste e dois Campeonatos Cearenses.