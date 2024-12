Ex-Flamengo, Renê foi sondado pelo Fluminense - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 24/12/2024 16:25

Rio - O Fluminense está determinado a reforçar sua lateral esquerda para 2025. De acordo com o canal "Jornada 1902", o clube fez uma sondagem por Renê, ex-Flamengo e que atualmente defende o Internacional.

O Tricolor chegou a procurar o staff do atleta para saber sobre as chances dele se transferir para as Laranjeiras. Porém, a informação é que Renê, fazendo com que seu nome esteja descartado neste momento.Renê chegou ao Internacional em 2022, negociado pelo Flamengo. Neste ano,