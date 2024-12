Gabriel Pires em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Gabriel Pires em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 24/12/2024 11:12

Rio - Gabriel Pires está perto de deixar o Fluminense. De acordo com a TNT Sports, o volante, que está fora dos planos no elenco tricolor, tem acerto encaminhado para jogar no Panserraikos, da Grécia.

O caminho mais provável para a saída de Pires é uma. As partes estão discutindo os termos finais do acordo, mas o desfecho deve ser positivo.Gabriel Pires foi liberado para sair de férias antes do fim do Campeonato Brasileiro, com o pretexto de integrar a equipe que começaria a disputa do Carioca. Porém, já existia a expectativa de que ele não voltasse a trabalhar no CT Carlos Castilho.