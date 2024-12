Thiago Silva - Lucas Merçon/Fluminense FC

Thiago SilvaLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 22/12/2024 20:30

Rio - A vitoriosa carreira de Thiago Silva está perto do fim. Ao marcar presença no jogo de despedida do volante Paulinho, no último sábado (21), o zagueiro do Fluminense admitiu que já começou a imaginar como será sua aposentadoria, que deve acontecer em breve.

"Obviamente passa [pela cabeça], porque a gente está bem no finalzinho, né? Mas o mais importante é que eu estou aproveitando cada momento, por mais que a dificuldade do ano tenha sido bem complicada para mim, minha família estar longe, enfim. Mas passa na minha cabeça esse final de carreira, como é que vai ser", disse o defensor de 40 anos.

Antes disso, Thiago ainda terá disputas importantes com a camisa do Fluminense, como o Mundial de Clubes em 2025. O zagueiro falou sobre sua expectativa para o novo torneio da Fifa, que contará com o Tricolor por conta do título da Libertadores em 2023.

"Você entrar num campeonato desse calibre é bem diferente, né? Mas eu acho que a gente tem que focar no que a gente tem que fazer aqui, dentro do nosso país. Logicamente, sem esquecer desse grande campeonato que é o Super Mundial. Eu disputei um [mundial], mas não era o Super Mundial. Esse é o super. Então, isso já mostra que é uma situação muito maior já feita por todos no mundo, com grandes clubes, com os maiores do mundo. Agora é procurar se preparar da melhor maneira possível no Campeonato Carioca, no início do Brasileiro, que vai começar antes, e obviamente no Super Mundial, que também para a gente é de super importância", afirmou.

Thiago Silva retornou ao Fluminense no segundo semestre desta temporada e foi peça fundamental para o clube conseguir se livrar do rebaixamento. O ídolo tricolor tem contrato até junho de 2026.