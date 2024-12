Hércules comemora gol marcado em jogo do Fortaleza - Matheus Amorim/FEC

Hércules comemora gol marcado em jogo do FortalezaMatheus Amorim/FEC

Publicado 20/12/2024 19:20

Rio - O Fluminense anunciou, na noite desta sexta-feira (20), que acertou a contratação do volante Hércules. O Leão do Pici também confirmou a transferência e revelou que vendeu 70% dos direitos econômicos do jogador por R$ 29 milhões. Esta é a maior venda da história do clube e do futebol cearense.

De acordo com o Tricolor Carioca, a assinatura de contrato e o anúncio oficial acontecerão logo após a realização dos exames médicos. O acordo entre Hércules e Fluminense é válido por cinco anos.

O volante chegou ao Fortaleza em 2021, por empréstimo junto ao Atlético-CE, para o time sub-23. Ele se destacou, e o Leão adquiriu o atleta por R$ 250 mil na temporada 2022.

Hércules tem 24 anos e é um dos grandes destaques do Fortaleza. Com a camisa do Leão do Pici, ele disputou 136 partidas, anotou 19 gols e distribuiu cinco assistências. Além disso, conquistou duas Copas do Nordeste e dois Campeonatos Cearenses.