Felipe Melo em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 20/12/2024 13:40

De férias após o fim da temporada no futebol brasileiro, Felipe Melo foi à Europa e reencontrou Unai Emery, treinador do Aston Villa, nesta sexta-feira (20). O jogador visitou o CT do clube e deu uma camisa do fluminense de presente para o seu antigo companheiro do Almería, clube espanhol.



Felipe Melo segue espalhando o Fluminense pela Turquia pic.twitter.com/xLNcjaOj4Z — NASCE O FLU (@NasceOflu) December 20, 2024

"O Unai Emery é um cara fantástico. O Unai Emery foi um cara fantástico na minha vida, na minha carreira, porque foi o cara que me ajudou a dar um salto de competência na minha vida futebolística. Com ele, eu me torno o melhor volante do Campeonato Espanhol, juntamente com o Xavi. Muito feliz pela forma que ele nos recebeu ali no grande clube que é o Aston Villa. Torcendo muito para que eles possam conquistar a vitória contra o Manchester City", disse Felipe, em aspas reproduzidas pelo site "ge".

Antes de rever Unai Emery, o zagueiro recebeu homenagens na Turquia, onde jogou de 2011 a 2015. Ídolo do Galatasaray, ele foi assistir à sua ex-equipe em campo na vitória por 4 a 3 sobre o Trabzonspor. Com muita festa e um bandeirão que estampava seu rosto e a mensagem em português: "Bem-vindo à casa".



Felipe Melo não seguirá no Fluminense como jogador. A confirmação foi dada por Mário Bittencourt, presidente do clube, em coletiva na última segunda-feira (16). O jogador avalia então se irá se aposentar do esporte ou continuar a carreira em outro clube.



O Aston Villa, equipe comandada por Unai Emery, encara o Manchester City neste sábado às 9h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Premier League.