Martinelli em jogo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Martinelli em jogo do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/12/2024 18:50

possível troca entre os volantes Martinelli e Gabriel Menino. O acordo é uma das possibilidades discutidas pelas duas equipes para a ida de Zé Rafael para as Laranjeiras e as conversas ainda estão em estágio inicial. Rio - Fluminense e Palmeiras estão debatendo uma. O acordo é uma das possibilidades discutidas pelas duas equipes para ae as conversas ainda estão em estágio inicial.

As reuniões entre os dois times ainda buscam definir se a negociação por Zé Rafael envolverá ou não uma troca de jogadores. Caso isso aconteça, os nomes escolhidos devem ser Martinelli e Menino.

O Palmeiras não se opõe a negociar Zé Rafael e Gabriel Menino de forma conjunta. Porém, neste momento, considera mais interessante que a troca não esteja atrelada à saída do camisa 8.

Martinelli tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026 e terminou a temporada como titular no time de Mano Menezes, com 57 jogos na temporada. Já Gabriel Menino terminou a temporada com pouco espaço no Palmeiras e tem contrato até o fim de 2027.