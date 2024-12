Marçal disputou 90 jogos pelo Botafogo em dois anos e meio de passagem - Vítor Silva/Botafogo

Marçal disputou 90 jogos pelo Botafogo em dois anos e meio de passagemVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2024 14:32

Rio - Com a provável saída do lateral-esquerdo Diogo Barbosa para o Fortaleza, o Fluminense se movimenta no mercado e abriu negociações pela contratação de Marçal, do Botafogo. O experiente defensor, de 35 anos, tem contrato até o dia 31 de dezembro e não deve renovar com o Glorioso. As informações são do jornalista "Victor Lessa".

O jogador foi opção no banco de reservas em grande parte da temporada, tendo à frente no elenco Cuiabano e Alex Telles. Ainda assim, foram 30 jogos disputados e um gol marcado.

Marçal chegou ao Botafogo na segunda janela de transferências de 2022, vindo sem custos do Wolverhampton, da Inglaterra, após término de contrato. Titular incontestável nas duas primeiras temporadas, ao todo o lateral soma 90 jogos, com três gols marcados e nove assistências.

Além do campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o Fluminense também fez uma sondagem pelo argentino Lucas Esquivel, do Athletico-PR.