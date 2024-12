Arias foi um dos jogadores que mais atuou pelo Fluminense em 2024 - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 18/12/2024 13:19

disputou 67 partidas pelo Tricolor e pela seleção da Colômbia e somou 5.599 minutos em campo, o que o faz ser o segundo jogador que mais atuou em 66 ligas do mundo. Principal nome do Fluminense na temporada, Jhon Arias teve um 2024 desgastante. Ao todo,, o que o faz ser o segundo jogador que mais atuou em 66 ligas do mundo.

Desse total, 47,8% foram em competições no Brasil, enquanto 19,8% em jogos internacionais, e 32,4% pela seleção.



O levantamento, que leva em consideração jogos até 15 de dezembro e exclui goleiro, é do Observatório do Futebol (CIES, sigla em inglês) e apontou Jules Kounde, do Barcelona, à frente na lista dos mais desgastados. O zagueiro francês jogou 5.872 minutos.



Valverde, do Real Madrid, fecha o top-3 de jogadores que mais atuaram em 2023, com 5.573 minutos. Já no top-10, há outro representante que atua no futebol brasileiros, além de Arias: Félix Torres, do Corinthians, em oitavo lugar, com 5.369.



Quem mais jogou pelo Fluminense



Apesar de ser o segundo que mais esteve em campo neste ano, Arias não é o jogador do elenco que mais atuou pelo Fluminense. Das 67 partidas, o colombiano jogou 51 pelo clube e outras 16 pela seleção de seu país.



Já Fábio atuou por 59 jogos, seguido por Martinelli, com 57. Em terceiro lugar estão Arias, Ganso e Lima, com 51.





A lista de jogadores que mais atuaram em 2024

1 - Jules Kounde (Barcelona-ESP) - 5,872 min

2 - Jhon Arias (Fluminense -BRA) - 5,599 min

3 - Federico Valverde (Real Madrid-ESP) - 5,573 min

4 - Virgil van Dijk (Liverpool FC-ING) - 5,523 min

5 - Nicolás Otamendi (SL Benfica-POR) - 5,449 min

6 - Granit Xhaka (Bayer Leverkusen-ALE) - 5,447 min

7 - Dávid Hancko (Feyenoord-HOL) - 5,377 min

8 - Félix Torres (Corinthians-BRA) - 5,369 min

9 - Joe Rodon (Leeds United-ING) - 5,276 min

10 - William Saliba (Arsenal FC-ING) - 5,264 min