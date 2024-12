Terans foi o reforço que o Fluminense mais investiu dinheiro no primeiro semestre - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Terans foi o reforço que o Fluminense mais investiu dinheiro no primeiro semestreMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/12/2024 17:10

Rio - Pouco aproveitado pelo Fluminense ao longo da temporada, Terans pode deixar o clube em breve. Segundo o "ge", o meia despertou o interesse dos gigantes uruguaios Nacional e Peñarol e uma saída não está descartada.

O Peñarol é quem está mais forte na disputa e tem a preferência de Terans. No entanto, os valores dificultam a negociação. No caso do Nacional, as conversas não avançaram tanto, apesar da consulta.

Segundo reforço mais caro da temporada, atrás apenas de Bernal, Terans entrou em campo apenas 17 vezes com a camisa do Fluminense, sendo seis como titular, marcando um gol e dando uma assistência. Desde a chegada de Mano Menezes, ele não foi utilizado. Sua última partida foi em 30 de julho.

No caso de Mano, a decisão de não utilizar Terans foi opção técnica. Já no início do ano, com Fernando Diniz, houve reclamações da comissão técnica sobre a falta de intensidade do jogador nos treinos.

Terans não esconde que está insatisfeito no Fluminense. O meia tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026.