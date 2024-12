Felipe Melo - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/12/2024 11:45 | Atualizado 16/12/2024 11:49

Rio - Capitão do título da Libertadores ao lado de Nino, Felipe Melo, de 41 anos, está de saída do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt comunicou que o veterano já foi avisado que o Tricolor não conta com ele como profissional do futebol para 2025. O mandatário reforçou a gratidão pela passagem de Felipe pelo clube das Laranjeiras.

"A gente já conversou com o Felipe Melo, e comunicamos que ele não segue como atleta do Fluminense. A gente tem que ter gratidão pelas pessoas que passam por aqui e ajudam muito o clube. Eu tenho muita gratidão pelo Felipe Melo, os torcedores também, pelo profissional que ele é, pelo homem que ele é. A gente vai marcar uma conversa com ele e a gente acredita que ele pode nos ajudar em algumas coisas dentro do clube, se ele tiver interesse, porque oficialmente ele é um jogador que não encerrou a carreira, e certamente terá propostas", afirmou o presidente.

Em relação a Diogo Barbosa, o presidente do Fluminense confirmou que o lateral, que tem contrato somente até o fim do ano, está perto de acertar com o Fortaleza. A proposta do clube do Ceará é superior a de renovação dos cariocas.

"O Diogo Barbosa é um jogador que a gente tinha interesse que continuasse em 2025. Porém, ele recebeu uma proposta muito vantajosa do Fortaleza. Ainda não concretizou, mas ele está em negociação. O CEO do clube me ligou e a comissão técnica autorizou. A tendência é que ele não continue com a gente e vá para o Fortaleza", disse.