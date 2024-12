Richarlison foi um dos destaques do Tottenham na temporada 2023/2024 da Premier League - Adrian Dennis / AFP

Publicado 15/12/2024 21:20 | Atualizado 15/12/2024 21:23

Rio - O Fluminense ainda tem o sonho de contratar Richarlison para 2025. Segundo o "ge", o Tricolor fez contato com o Tottenham, da Inglaterra, e aguarda uma resposta para dar continuidade na negociação. Entretanto, o negócio é considerado difícil por pessoas próximas do jogador.

O atacante, de 27 anos, é o principal nome na lista de reforços para o Mundial de 2025. Porém, não é algo tão fácil. Richarlison foi contratado em 2022 por 50 milhões de libras (R$ 315 milhões na cotação da época), e o Tottenham não pretende negociá-lo sem uma compensação financeira.

Além disso, o técnico Ange Postecoglou gosta de Richarlison, que tem recebido poucas oportunidades por conta de lesões. Mesmo entre altos e baixos, o atacante foi um dos destaques do time na temporada 2023/24, mas os problemas físicos impediram uma sequência em 2024/25.

O trunfo do Fluminense é justamente a desvalorização do jogador, além do desejo de retornar ao futebol brasileiro . Richarlison estaria disposto a voltar e vê como uma oportunidade de se reaproximar do radar da seleção brasileira, onde foi presença constante no ciclo da Copa do Mundo de 2022.

Richarlison tem contrato com o Tottenham até junho de 2027. O jogador soma 73 jogos, 16 gols e nove assistências pelo clube inglês. Na atual temporada, são apenas sete jogos e um gol. Já com a camisa do Fluminense, o atacante contribuiu com 16 gols e nove assistências em 73 partidas.