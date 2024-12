Vegetti é um dos destaques do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco Da Gama

Vegetti é um dos destaques do VascoDikran Sahagian / Vasco Da Gama

Publicado 14/12/2024 21:00

Rio - Um dos destaques do Vasco na temporada, Vegetti foi oferecido ao Fluminense. Segundo o "ge", a empresa que representa o jogador entrou duas vezes em contato com o departamento de scout tricolor, mas as conversas com o Vasco não evoluíram.

O empresário do jogador nega as informações. O estafe desconfia que algum funcionário da empresa agiu de má fé. Após receber os contatos, o Fluminense procurou o Vasco para fazer uma sondagem, mas foi informado que o clube deseja renovar o contrato de Vegetti.

O caso é diferente de Cano em 2022. Na época, o vínculo do centroavante argentino encerrou no fim de dezembro de 2021, e o Vasco não quis renovar. Portanto, ele ficou livre no mercado e aceitou a proposta do Fluminense, que nesse caso não precisou entrar em contato com o rival.

Vegetti, de 36 anos, é um dos principais jogadores do Vasco e foi o artilheiro do time na temporada de 2024 com 23 gols. Ao todo, o argentino soma 33 gols e cinco assistências em 75 jogos disputados com a camisa cruz-maltina. Ele tem contrato até dezembro de 2025.