Felipe MeloLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/12/2024 16:50

Rio - Com futuro indefinido no Fluminense, o zagueiro Felipe Melo, de 41 anos, está na Turquia para receber uma homenagem do Galatasaray, clube marcou época na década de 2010. O veterano abordou a situação de Jhon Arias, que pode ser reforço da equipe turca.

"Como torcedor do Galatasaray, também estou aguardando o processo. Não sei os detalhes da transferência, mas Jhon Arias é um jogador de alto nível", disse em entrevista ao canal turco "HT Spor".

Felipe Melo tem contrato até o fim do ano e perdeu espaço com a chegada de Mano Menezes. A sua permanência é uma incógnita. O veterano tem o desejo de disputar o Mundial de Clubes de 2025 pelo Fluminense.

Em relação a Jhon Arias, o colombiano tem contrato até o fim de 2026, mas deve ser negociado. Além do Galatasaray, o Crystal Palace, da Inglaterra, também tem interesse no meia-atacante do Fluminense.