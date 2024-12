Richarlison é um sonho do Fluminense para 2025 - AFP

Publicado 13/12/2024 08:00 | Atualizado 13/12/2024 08:01

Rio - O Fluminense ainda não desistiu de contratar Richarlison. Porém, a maior dificuldade na negociação é o Tottenham. O clube inglês não está disposto a liberar o atacante por empréstimo, mas o desejo dele pode ser um fator crucial para o desfecho da história.

O Tottenham pagou 50 milhões de libras em 2022 (cerca de R$ 315 milhões na cotação da época) para contratar Richarlison. Embora tenha perdido espaço por causa do desempenho e problemas de lesões, o clube inglês ainda vê o jogador com mercado na Europa.

Por outro lado, o Fluminense aposta na desvalorização e no desejo do atacante, que estaria disposto a voltar para o futebol brasileiro, de acordo com o "ge". Richarlison vê um retorno ao Brasil como uma oportunidade de se reaproximar da seleção brasileira, presença constante no ciclo da Copa do Mundo de 2022.

Richarlison tem contrato com o Tottenham até junho de 2027. O jogador, de 27 anos, soma 73 jogos, 16 gols e nove assistências pelo clube inglês. Na atual temporada, são apenas sete jogos e um gol. Já com a camisa do Fluminense, o atacante contribuiu com 16 gols e nove assistências em 73 partidas.