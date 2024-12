Lelê e Ignácio treinam no CT Carlos Castilho - Reprodução / Instagram @leelesiilva97 @ignacii0_14

Publicado 12/12/2024 17:23

Rio - Em recuperação de lesões que levaram a fazer cirurgias no joelho, Ignácio e Lelê publicaram vídeos em suas redes sociais praticando atividades no CT Carlos Castilho. Com a temporada terminada, os jogadores se preparam para voltar ao Fluminense em 2025.

Lelê passou por cirurgia em maio de 2024 para reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparos nos meniscos do joelho direito. A lesão ocorreu na vitória por 2 a 1 contra o Colo-Colo, em jogo pela fase de grupos da Libertadores, no Maracanã.

Reforço para o segundo semestre, Ignácio operou o menisco do joelho esquerdo em agosto. Ele chegou a retornar e defender o Fluminense em outubro, porém, voltou a sentir dores na região e acabou preservado dos últimos jogos na temporada.

O Fluminense fará o primeiro jogo da próxima temporada contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, no próximo dia 11, na estreia do Carioca. O horário da partida ainda não foi divulgado.