Richarlison jogou pelo Fluminense entre 2016 e 2017 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/12/2024 17:06 | Atualizado 11/12/2024 17:28

Rio - O Fluminense demonstrou interesse na contratação de Richarlison, que joga pelo Tottenham. De acordo com o site 'ge', o Tricolor já iniciou os contatos e está disposto a investir pelo atacante. Sua chegada é vista como um diferencial para aumentar o nível do ataque da equipe, pensando no Mundial de Clubes de 2025.