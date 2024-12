Mano Menezes esteve à frente do Fluminense na campanha de recuperação no Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Mano Menezes esteve à frente do Fluminense na campanha de recuperação no BrasileirãoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/12/2024 16:09

Rio - A possível renovação de Mano Menezes foi recebida de forma dividida pelos torcedores do Fluminense. O treinador, que conseguiu salvar o clube do rebaixamento, deverá estender seu contrato por mais uma temporada.

Comentários como "todo clube evolui, todo clube começa a pensar diferente, menos o Flu" e o "Fluminense brigará para não cair em 2025" criticaram a possível renovação. Outros acreditam que a continuidade do trabalho demonstra "falta de ambição" da diretoria do clube carioca.

No entanto, há tricolores que apostam na permanência como uma "opção segura", além de que o treinador "conhece o elenco" e é "a pessoa indicada para ajudar na reformulação do elenco".

Sou extremamente grato ao mano Menezes, mas renovar pra 2025 mostra a falta de ambição dessa gestão. Não quero nem imaginar os tipos de contratações que virão pro ano que vem. To com muito medo do rumo que esse clube está tomando...

Mano Menezes não é um técnico excelente ou brilhante ou de futebol bonito, mas conhece melhor do que qualquer um esses jogadores e, por isso, é a pessoa indicada para ajudar na reformulação do elenco. É um cara que que conhece futebol, tem noção e responsabilidade.

Apesar do futebol apresentado não ter sido dos melhores, o gaúcho de 62 anos teve campanha de Libertadores no comando do Tricolor . Entre julho e dezembro, conquistou 40 dos 46 pontos somados no Brasileirão, tirou o clube da lanterna e garantiu vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada.