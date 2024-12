Mano Menezes no jogo entre Palmeiras e Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 09/12/2024 11:30

Rio - O Fluminense escapou do rebaixamento com mais uma campanha marcante nos pontos corridos. Após ficar na lanterna com apenas seis pontos em 13 jogos, o Tricolor reagiu após a chegada de Mano Menezes e conseguiu evitar a queda com uma vitória inédita sobre o Palmeiras no Allianz Parque , neste último domingo (8), pela última rodada do Brasileirão.

Mano Menezes foi responsável por 86,9% dos pontos do Fluminense no Brasileirão. O treinador gaúcho, de 62 anos, assumiu na lanterna e terminou em 13º lugar, com vaga garantida na Sul-Americana. Ao todo, o Tricolor conquistou 40 dos 46 pontos com o técnico e foi o sétimo melhor no período — ou seja, campanha que lhe renderia uma vaga na Libertadores.

"Era muito difícil. Eu, quando aceitei o convite, recebi umas 100 ligações dos meus amigos dizendo que eu estava louco. Mas o Fluminense me fez aceitar, realmente, pela qualidade do elenco que eu via e por tudo que eu acreditava que a gente podia fazer. Foi meio arriscado mesmo, mas os treinadores vivem de desafios", disse Mano Menezes após a vitória que evitou o rebaixamento.

Contratado para substituir Fernando Diniz, Mano Menezes precisou controlar o vestiário e reorganizar a casa para o Fluminense reagir na temporada. O treinador barrou medalhões e outros jogadores que não estavam comprometidos, e foi dando a sua cara aos poucos. Assim, o Tricolor teve a segunda melhor defesa com 18 gols sofridos em 25 jogos, e não foi vazado em 13 ocasiões.

"O futebol é muito duro por isso, porque exige tudo, uma preparação. Falei muito nas últimas rodadas sobre disciplina tática. Todo mundo fala sobre motivação, todo mundo agora fala sobre mental, sobre isso, sobre aquilo. Se o time não estiver disciplinado taticamente, ele não compete hoje no futebol brasileiro, não consegue", afirmou o treinador tricolor.

O Fluminense se manteve na Série A e terminou em 13º lugar, com 46 pontos. Em 2025, o Tricolor terá pela frente o Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana e o Mundial de Clubes. O Time de Guerreiros foi o cabeça de chave do Grupo F, que conta com Borussia Dortmund, da Alemanha; Ulsan, da Coréia do Sul; e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.