Igor Rabello está na mira do FluminenseDivulgação / Atlético-MG

Publicado 09/12/2024 16:36 | Atualizado 09/12/2024 16:38

Rio - Com a permanência na Série A garantida para 2025, o Fluminense já começa a buscar nomes para o elenco de 2025. De acordo com informações do portal da "Itatiaia", o zagueiro Igor Rabelo, de 29 anos, é um dos nomes avaliados pelo Tricolor.

Mano Menezes, que não tem garantida sua permanência no ano que vem, teria indicado o jogador. Com contrato com o Atlético-MG até 2025, Igor Rabelo teria interesse em defender o Fluminense por conta da disputa do Mundial de Clubes do ano que vem.

Para o setor, o Tricolor conta com Thiago Silva e Ignácio como nomes certos para a próxima temporada. Bastante contestado, Thiago Santos terminou o ano em alta. A permanência de nomes como Felipe Melo, Manoel e Antônio Carlos é incerta.

Nascido no Rio de Janeiro e revelado pelo Botafogo, Igor Rabello atua pelo Atlético-MG desde 2019. Na temporada que se encerrou no último domingo, ele entrou em campo em 26 jogos e fez um gol.