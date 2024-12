Kevin Serna fez o gol que manteve o Fluminense na Série A em 2025 - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C

Publicado 09/12/2024 07:30 | Atualizado 09/12/2024 07:42

nunca foi rebaixado. Rio - O Fluminense colocou ponto final no drama e assegurou a permanência na Série A do Brasileirão em 2025. Com gol de Kevin Serna, o Tricolor venceu o Palmeiras por 1 a 0 , neste domingo (8), no Allianz Parque, pela 38ª rodada, escapou do rebaixamento e manteve uma marca história na era dos pontos corridos:

O sistema de pontos corridos foi implementado em 2003. Desde então, somente três clubes nunca foram rebaixados: Flamengo, Fluminense e São Paulo. Ambos já brigaram contra o rebaixamento pelo menos uma vez, mas não caíram. O Tricolor das Laranjeiras, inclusive, chegou a ter quase 99% de riscos em 2009, mas escapou na última rodada.



Entre os clubes do Rio de Janeiro, o Vasco acumula o maior número de rebaixamentos, com quatro (2008, 2013, 2015 e 2020). Já o Botafogo, atual campeão brasileiro, caiu duas vezes (2014 e 2020), mas disputou a segunda divisão no primeiro ano do sistema de pontos corridos (2003) pois foi rebaixado na edição de 2002, a última antes da padronização.

Já Flamengo e Fluminense nunca foram rebaixados. Em 2013, o Tricolor chegou a cair, mas escapou após a Portuguesa perder pontos por escalar um jogador irregular na última rodada. Na época, o Rubro-Negro também chegou a ser punido pelo mesmo motivo e terminou atrás do rival das Laranjeiras e à frente da equipe paulista.

Clubes com mais rebaixamentos na era dos pontos corridos:

1º - Coritiba: 5 (2005, 2009, 2017, 2020 e 2023)

1º - Avaí: 5 (2011, 2015, 2017, 2019 e 2022)

3º - Vitória: 4 (2004, 2010, 2014 e 2018)

3º - Atlético-GO: 4 (2012, 2017, 2022 e 2024)

3º - Sport: 4 (2009, 2012, 2018 e 2021)

3º - Goiás: 4 (2010, 2015, 2020 e 2023)

3º - América: 4 (2011, 2016, 2018 e 2023)

3º - Vasco: 4 (2008, 2013, 2015 e 2020)

9º - Bahia: 3 (2003, 2014 e 2021)

9º - Criciúma: 3 (2004, 2014 e 2024)

9º - Ponte Preta: 3 (2006, 2013 e 2017)

9º - Figueirense: 3 (2008, 2012 e 2016)

13º - Fortaleza: 2 (2003 e 2006)

13º - Guarani: 2 (2004 e 2010)

13º - Grêmio: 2 (2004 e 2021)

13º - Santa Cruz: 2 (2006 e 2016)

13º - Juventude: 2 (2007 e 2022)

13º - Portuguesa: 2 (2008 e 2013)

13º - Náutico: 2 (2009 e 2013)

13º - Ceará: 2 (2011 e 2022)

13º - Athletico-PR: 2 (2011 e 2024)

13º - Botafogo: 2 (2014 e 2020)

13º - Chapecoense: 2 (2019 e 2021)

13º - Paraná: 2 (2007 e 2018)

25º - Atlético: 1 (2005)

25º - Paysandu: 1 (2005)

25º - Brasiliense: 1 (2005)

25º - São Caetano: 1 (2006)

25º - Corinthians: 1 (2007)

25º - América-RN: 1 (2007)

25º - Ipatinga: 1 (2008)

25º - Santo André: 1 (2009)

25º - Grêmio Prudente: 1 (2010)

25º - Palmeiras: 1 (2012)

25º - Joinville: 1 (2015)

25º - Internacional: 1 (2016)

25º - Cruzeiro: 1 (2019)

25º - CSA: 1 (2019)

25º - Santos: 1 (2023)

25º - Cuiabá: 1 (2024)