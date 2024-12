Serna, à esquerda, abriu o placar para o Fluminense no jogo contra o Palmeiras - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Serna, à esquerda, abriu o placar para o Fluminense no jogo contra o PalmeirasMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 08/12/2024 18:06

São Paulo - Para não depender de outros resultados, o Fluminense fez o dever de casa e garantiu permanência na Série A do Brasileirão. Neste domingo (8), o Tricolor venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, em partida válida pela última rodada do campeonato. Kevin Serna anotou o único gol do dia. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 46 pontos e encerrou a competição em 13º.

A quarta vaga do rebaixamento ficou com o Athletico-PR, que perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0. O Red Bull Bragantino escapou ao golear o Criciúma por 5 a 1.

fotogaleria

O jogo

Mesmo com o risco de rebaixamento, o Fluminense não sentiu a pressão e foi superior ao Palmeiras no primeiro tempo. O Tricolor não deixou o adversário crescer em nenhum momento da etapa inicial, e Fábio não precisou fazer nenhuma defesa.

O Flu, por sua vez, criou duas grandes chances. Logo aos dois minutos, Jhon Arias cobrou escanteio na medida para Thiago Silva, que carimbou o travessão. Na outra oportunidade, a equipe de Mano Menezes não desperdiçou.

Numa jogada de transição rápida aos 37 minutos, Nonato acionou Kevin Serna pelo lado direito. O camisa 90 superou a marcação de Vanderlan, invadiu a área e finalizou rasteiro no contrapé de Weverton.

No intervalo, Abel Ferreira tirou o volante Aníbal Moreno e colocou em campo o atacante Dudu. Com a mexida, o Alviverde teve uma mudança de postura e foi para cima do Flu. Nesse cenário, Vanderlan chegou a balançar redes, mas o lance acabou anulado por impedimento de Dudu, que participou da jogada.

O fato foi um banho de água fria para o Palmeiras, mas Abel Ferreira mexeu na equipe minutos depois para oxigenar o time. Com isso, o cenário da etapa complementar foi um ataque contra defesa.

Apesar das tentativas do Alviverde, o Fluminense foi absoluto na zaga e permitiu poucas chances de gol. Assim, segurou a vitória e confirmou a permanência na elite do futebol brasileiro para 2025.

Ficha técnica

Palmeiras 0 x 1 Fluminense

Data e hora: 8/12/2024, às 16h

Local: São Paulo, em São Paulo (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Lima, Cano, Fábio e Kauã Elias (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Kevin Serna (1-0) (37'/1ºT)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay (Caio Paulista, 22'/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Caio Paulista, 22'/2ºT); Aníbal Moreno (Dudu, Intervalo), Richard Ríos e Raphael Veiga (Rony, 25'/2ºT); Maurício (Gabriel Menino, 22'/2ºT), Estêvão e Flaco López.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato (Manoel, 30'/2ºT) e Lima; Jhon Arias, Kevin Serna e Germán Cano (Kauã Elias, 13'/2ºT).