Mano Menezes no jogo entre Palmeiras e FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 08/12/2024 21:43

"Estilo de jogo, de sistema, é relativamente fácil você mudar. Os jogadores todos são muito completos, eles já passaram várias vezes na vida por situações como essa de mudar sistema, de mudar jeito de jogar. O que foi mais difícil foi fazer o grupo aceitar que nós realmente estávamos jogando para não ser rebaixado. Quando você não está preparado para isso, e no clube grande você raramente está preparado para isso, você acha que isso não é possível, não vai acontecer. Então, pode ver que a gente ainda oscilou, a gente fez uma série de vitórias e que nos tirou da zona, depois a gente teve de novo uma pequena queda. E agora, nos últimos nove pontos, fizemos sete".

"Na hora do vamos ver, fizemos sete pontos. Então, é assim, né? Toda vez que relaxou um pouquinho, teve dificuldade. Não dá para relaxar. A gente não tinha poupança, que nem eu falei para eles. Muita gente teve dificuldade no segundo turno do campeonato, mas tinha uma pequena economia guardada, que sustentou para não estar aqui onde a gente sempre esteve muito próximo. E nós, como não tínhamos nada, até estarmos devendo... Quando nós oscilamos um pouquinho para baixo, a gente voltou para baixo. Então, isso sempre criou uma pressão bastante grande na temporada".

O treinador também parabenizou o grupo. Ele destacou o aproveitamento do Flu sob seu comando e lembrou que o time perdeu apenas dois dos últimos 11 jogos do Campeonato Brasileiro.

"A equipe está de parabéns. Não por ter deixado para o último jogo, óbvio que não por ter deixado para o último jogo, mas porque tivemos 53% de aproveitamento desde que aqui chegamos. Pegamos a equipe com seis pontos, último colocado, e fizemos um segundo turno entre os oito melhores (o Flu teve a nona melhor campanha do returno), se eu não estiver enganado. Muito próximo disso. Fizemos ponto para caramba, mas tínhamos uma dívida grande para pagar. Por isso chegamos até a última rodada nessa condição traumática, mas a equipe se portou bem".

"Nos últimos 11 jogos, nós temos duas derrotas. Então, não estávamos tão mal assim. A gente deixou escapar algumas oportunidades em casa, precisava vencer para a situação ficar melhor, não ficar tão dramática. Não conseguimos, porque a reta final é dura para todo mundo. Mas a equipe conseguiu fazer essa vitória pela primeira vez, num dia muito especial e num momento muito especial para a gente".

A sequência de Mano Menezes no Tricolor também esteve em pauta na coletiva. Ele, porém, evitou entrar no tema e deixou o futuro em aberto.

"Eu sempre procuro tratar essas coisas na hora certa, porque conheço o futebol. Não gosto de ficar em um lugar onde não queiram que eu fique, onde as coisas se eu ficar, vão ser muito mais negativas do que positivas. Isso é sempre péssimo para você conduzir um trabalho. Não tratamos sobre o assunto. A gente fez um contrato prévio quando eu assumi o Fluminense e tinha algumas cláusulas, mas mesmo quando tem cláusulas, sou sempre muito aberto para sentarmos novamente e fazermos a coisa certa, como tem que ser. Vamos fazer isso nos próximos dias, nas próximas horas".