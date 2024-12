Gabriel Pires não é relacionado para um jogo há quase cinco meses - Lucas Merçon / Fluminense FC

Gabriel Pires não é relacionado para um jogo há quase cinco mesesLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 08/12/2024 10:36 | Atualizado 08/12/2024 10:36

Rio - O Fluminense ainda não confirmou seu destino na próxima temporada, mas já definiu a antecipação das férias de três jogadores, pensando no planejamento para o Campeonato Carioca. Felipe Andrade, Gabriel Pires e Justen, que não estavam sendo utilizados por Mano Menezes, foram liberados pelo clube. A informação é da jornalista Aline Nastari, da 'TNT Sports'.

O volante, inclusive, pode não retornar ao Tricolor em 2025, a depender da janela de transferências do início do ano, que abre no dia 11 de janeiro. Em julho, houve uma proposta do Leganés, da Espanha, por ele, mas as tratativas não avançaram.

Havia a expectativa de que o clube espanhol pudessem voltar a carga pelo jogador. Porém, os europeus, que estão no meio da temporada, não costumam fazer contratações neste período. Apenas em casos urgentes.

Outro clube que demonstrou interesse em ter Gabriel Pires foi a Universidad Católica, do Chile, comandado por Tiago Nunes e que trabalhou com o camisa 22 no Botafogo. A possibilidade, no entanto, esfriou, mas não está descartada.

Rescisão foi considerada

A possibilidade rescindir o contrato do atleta também foi discutida. O Fluminense chegou a oferecer pagar 50% de todo contrato de forma parcelada, mas não foi aceito.

Com contrato até o final de 2025, Gabriel Pires passou praticamente os primeiros quatro meses do ano lesionado, mas conseguiu ter uma sequência de jogos no mês de junho, mas não agradou. Ele entrou em campo em oito partidas no ano e não é relacionado desde o dia 11 de julho.