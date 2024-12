Fluminense de Mano Menezes tem 90% de chance de ficar na Séria A, mas situação não é cômoda - Marina Garcia / Fluminense

pode apenas empatar com o Palmeiras, no Allianz Parque no domingo (8), às 16h, que se livra do rebaixamento no Brasileirão. Entretanto, se perder, terá de torcer por derrota do Athletico-PR, fora de casa, para o Atlético-MG, ou tropeço do Bragantino, que recebe o rebaixado Criciúma. Fluminense está longe de uma situação confortável na última rodada do Brasileirão. Ainda assim, no Allianz Parque no domingo (8), às 16h, que se livra do rebaixamento no Brasileirão. Entretanto,, que recebe o rebaixado Criciúma.

Quando chegou na última rodada dependendo apenas de si para se manter na Série A, o Tricolor deu conta do recado. Foi assim em 2003, quando venceu a Ponte Preta no Maracanã, em 2009, no embate com o Coritiba no Couto Pereira, e em 2018, ao derrotar em casa o América-MG.



Só que desta vez a missão é mais complicada. Primeiro porque enfrentará o segundo colocado na tabela e que ainda nutre chance de ser campeão. Segundo porque nunca venceu no Allianz Parque desde a inauguração, em 2015.



Como necessita apenas do empate, o Fluminense precisa se prender nessa possibilidade, caso não possa vencer. Isso porque, nas duas vezes em que dependeu de outros resultados, foi rebaixado no campo, em 1996 e 2013, mas acabou mantido na primeira divisão por decisões de dirigentes.



A queda do Fluminense em 1996



superou o Vitória por 3 a 1 na última rodada, mas dependia de tropeço de Criciúma ou Bahia. Os catarinenses venceram o Athletico-PR por 2 a 1, em Curitiba, e os baianos fizeram 1 a 0 no Flamengo, em São Januário.

Na primeira queda para a Série B, o Tricolor, em penúltimo lugar,. Os catarinenses venceram o Athletico-PR por 2 a 1, em Curitiba, e os baianos fizeram 1 a 0 no Flamengo, em São Januário

Sem poder ultrapassar um dos dois adversários, caiu. Posteriormente foi salvo por causa do escândalo do 'Caso Ivens Mendes', que gerou uma virada de mesa e a decisão de não rebaixar nenhum clube.



O então diretor da Comissão Nacional de Arbitragem (Conaf), Ivens Mendes, foi flagrado em conversas telefônicas pedindo dinheiro a dirigentes do Atlético-PR e Corinthians para financiar sua campanha a deputado federal. Havia suspeita de manipulação de jogos e decidiu-se não rebaixar clube algum.



A polêmica de 2013



Já em 2013, o Fluminense chegou na zona de rebaixamento para seu último compromisso. Fez a sua parte e venceu o Bahia na Fonte Nova por 2 a 1. Só que o Coritiba fez 1 a 0 no São Paulo, fora de casa, o único resultado possível para a queda do campeão brasileiro do ano anterior.



O Tricolor, que terminou em 17º lugar, ganhou duas posições por punições de adversários e manteve-se na Série A. A Portuguesa perdeu quatro pontos por escalar irregularmente Heverton e, por isso, entrou na zona de rebaixamento.



Além do clube paulista, o Flamengo também foi punido por escalar André Santos, que estava suspenso por três cartões amarelos, e também perdeu quatro pontos, terminando como o primeiro fora do Z-4, em 16º.