Serna fez o gol do Flu contra o CuiabáMarcelo Goncalves/FFC

Publicado 06/12/2024 08:00

Rio - A vitória sobre o Cuiabá, no Maracanã, não empolgou os tricolores, mas de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, deixou o Fluminense muito próximo de seguir na Série A. De acordo com o seu portal "Infobola", o clube carioca tem 87% de chances de permanecer na elite do futebol brasileiro em 2025.

Com Atlético-GO, Cuiabá e Criciúma rebaixados matematicamente, quatro clubes ainda lutam contra a queda para a Série B. O Bragantino, que derrotou o Athletico-PR, mas segue no Z-4 é o mais ameaçado. O risco de queda é de 56%. Em seguida vem o Furacão com 26%. Com menos possibilidades aparece o Atlético-MG com 5%.

Para permanecer na Série A, o Fluminense necessita empatar com o Palmeiras, em São Paulo, na última rodada. Em caso de derrota, o Tricolor precisa de um dos dois resultados: derrota do Athletico-PR para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, ou tropeço (empate ou derrota) do Bragantino em São Paulo contra o Criciúma.

Com 43 pontos, o Fluminense permaneceu o Brasileiro inteiro lutando contra o rebaixamento. O começo ruim da competição, sob o comando de Fernando Diniz, deixou a equipe carioca em uma situação bastante delicada.