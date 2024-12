Thiago Silva é o capitão do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Thiago Silva é o capitão do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 06/12/2024 00:10

"Tenho contrato até o meio de 2026. Se o Fluminense cair para a segunda divisão, eu, com certeza, aqui estarei. O resto, a gente pensa depois, com calma, com tranquilidade", disse Thiago Silva.

"É bem confuso para mim. Situação muito diferente de tudo o que eu vivi. Mas esse tempo lá fora me preparou para isso. Não esperava viver isso, ainda mais com o time sendo campeão da Libertadores. Tem que pensar positivo, faz parte da nossa profissão, isso só fortalece. Pode ter certeza que as pessoas falam muito do que aconteceu comigo em 2014, mas estou motivado, mentalmente forte, apesar da minha família estar longe, estão comigo e eu tenho certeza que no fim tudo vai dar certo", completou.

O Flu venceu o Cuiabá, mas não assegurou a permanência na elite do futebol brasileiro por causa da vitória do Red Bull Bragantino sobre o Athletico-PR por 2 a 1 na rodada. Com isso, o Tricolor precisará pelo menos empatar com o Palmeiras para não depender de outros resultados.

A partida contra o Alviverde está prevista para acontecer no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque. O Fluminense aparece na 15ª colocação e soma 43 pontos - dois a mais em relação ao Red Bull Bragantino, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.