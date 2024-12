Lance do jogo entre Fluminense e Cuiabá - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Lance do jogo entre Fluminense e CuiabáMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 05/12/2024 21:59

Rio - O Fluminense fez o dever de casa, mas ainda não encerrou o risco de rebaixamento. Na noite desta quinta-feira (5), o Tricolor venceu o Cuiabá por 1 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Depois de um primeiro tempo ruim, com direito a pênalti perdido por Jhon Arias, a equipe de Mano evoluiu na etapa complementar e chegou ao gol com Serna.

fotogaleria

O triunfo só não selou a permanência do Fluminense na primeira divisão porque o Red Bull Bragantino venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na rodada. O Tricolor soma 43 pontos e aparece na 15ª colocação. Já o Massa Bruta tem 41 e ocupa o 17º lugar.

Agora, o Flu vira a chave para a 38ª rodada, a última do Brasileirão. A equipe do técnico Mano Menezes enfrentará o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque.

O jogo

O Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim no Maracanã. Mesmo com mais posse de bola, o Tricolor teve dificuldade para criar jogadas e só conseguiu trazer perigo em erros do Cuiabá.

A primeira foi pouco antes dos dez minutos, quando Lima ficou livre na área para finalizar, mas pegou mal na bola. Posteriormente, após um erro de Ramon, o Flu recuperou a bola na área e viu Walter cometer pênalti em Lima. Jhon Arias foi para a cobrança, mas o goleiro pegou.

O Dourado, por sua vez, sequer ofereceu perigo ao Flu. O time do Mato Grosso finalizou apenas duas vezes, de fora da área, e Fábio fez as defesas com tranquilidade.

No intervalo, o técnico Mano Menezes promoveu a entrada do atacante Keno na vaga do volante Martinelli. A mexida, que tornou o Fluminense mais ofensivo, surtiu efeito. O camisa 11 entrou bem na partida e foi fundamental para o Tricolor abrir o placar.

Aos 14 minutos da etapa complementar, Keno recebeu boa bola pelo lado esquerdo e soltou a bomba. Walter espalmou, e Serna apareceu para pegar o rebote e mandar a bola para o fundo das redes.

Depois disso, o Fluminense manteve o controle da partida. O Cuiabá mostrou muita dificuldade para reagir, e o Tricolor seguiu absoluto em campo. Os cariocas ditaram o ritmo até o apito final e ainda chegaram perto do segundo gol com Keno, que chegou a mandar uma bola no travessão.

Ficha técnica

Fluminense x Cuiabá

Data e hora: 5/12/2024, às 20h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)



Cartões amarelos: Bernal e Serna (FLU) / Walter, Eliel, Ramon e Empereur (CUI)

Cartões vermelhos: -

Gols: Kevin Serna (1-0) (14'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes (Guga, 44'/2ºT); Bernal, Martinelli (Keno, Intervalo) e Lima; Jhon Arias (Isaque, 50'/2ºT), Kevin Serna (Renato Augusto, 26'/2ºT) e Germán Cano (Kauã Elias, 26'/2ºT).

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter, Matheus Alexandre, Bruno Alves, Empereur e Ramon; Denilson (Dudu, 39'/2ºT), Fernando Sobral (Railan, Intervalo) e Lucas Mineiro; Eliel (Derik Lacerda, Intervalo), Clayson (David, 46'/2ºT) e Pitta (Jadson, 32'/2ºT).