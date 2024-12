Atacante Keno em treino do Fluminense - Lucas Merçon

Publicado 04/12/2024 21:51 | Atualizado 05/12/2024 14:29

Rio - Desfalque do Fluminense no empate contra o Athletico-PR, o atacante Keno, de 35 anos, participou do último treino da equipe, nesta quarta-feira, antes da partida contra o Cuiabá, no Maracanã, e tem boas chances de ser relacionado por Mano Menezes no jogo.

Keno não encarou o Athletico-PR por conta de um pequeno hematoma na perna. Ele acabou sendo poupado por Mano Menezes para se recuperar para os dois últimos jogos do Fluminense no ano. A tendência é que o atacante seja titular contra o Criciúma.

Contratado pelo Fluminense no ano passado, Keno é um dos poucos jogadores do clube carioca que vem mostrando evolução nas últimas partidas. Após um ano de 2024 irregular, o veterano retomou a posição de titular nos últimos jogos e vem tendo boas atuações.

No total, o atacante disputou 91 jogos pelo Fluminense, anotou nove gols e deu 16 assistências. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa e um Campeonato Carioca. A partida contra o Criciúma é importante na luta contra o rebaixamento, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo desta quinta.