Samuel Granada retorna ao Fluminense após passagem por empréstimo em PortugalDivulgação/Fluminense

Publicado 03/12/2024 22:57

Rio - Ainda precisando se livrar do rebaixamento para a Série B, o Fluminense ganhou mais uma opção para o elenco em 2025. O atacante Samuel Granada, de 24 anos, foi devolvido pelo AVS, de Portugal, e está de volta ao Tricolor. Sua permanência no clube será debatida pela diretoria ao fim da temporada.

Samuel estava emprestado ao futebol português até o fim do ano, mas foi liberado devido à poucas chances de mostrar seu futebol. Ao todo, foram cinco partidas e apenas 254 minutos em campo, com apenas uma assistência e nenhum gol marcado.

O atacante também defendeu a equipe portuguesa em 2023, e teve seu empréstimo renovado por mais um ano.

O contrato de Samuel Granada com o Fluminense vai até dezembro de 2025, e o Tricolor detém 50% de seu direitos econômicos - o Nova Iguaçu é dono do restante. O atacante tem seis jogos e um gol pelo profissional do clube das Laranjeiras.