Ganso em ação na partida dom Fluminense contra o Athletico-PR - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/12/2024 14:02

empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, na Ligga Arena, no último domingo (1º), Paulo Henrique Ganso foi a campo no sacrifício. De acordo com o site "ge", o camisa 10 sofreu com dores na lombar nos dias que antecederam a partida e só foi escalado por conta da importância do jogo. Rio - Expulso nos minutos finais do, Paulo Henrique Ganso foi a campo no sacrifício. De acordo com o site "ge", o camisa 10 sofreu com dores na lombar nos dias que antecederam a partida e só foi escalado por conta da importância do jogo.

O incômodo de Ganso começou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Criciúma, na última terça (26). Naquela partida, o meia precisou ser substituído por Renato Augusto. Para o jogo contra o Furacão, Mano chegou a projetar a equipe com Keno no lugar do camisa 10, mas o atacante acabou ficando fora da viagem para Curitiba.

Nos últimos dias, Ganso sequer participou dos treinos com outros jogadores do Fluminense. O meia realizou tratamento intensivo no CT Carlos Castilho junto à fisioterapia e ficou à disposição de Mano Menezes no banco de reservas, dando lugar a Lima e entrando no segundo tempo.

Após o vermelho levado em confusão com Canobbio, Ganso desfalcará o Fluminense na partida contra o Cuiabá, na próxima quinta-feira (5), no Maracanã. O meia deve seguir com o tratamento na lombar para estar à disposição na última rodada do Brasileirão, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.