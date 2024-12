Fluminense enfrentou o Athletico-PR em Curitiba - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/12/2024 22:00

Paraná - O treinador Mano Menezes elogiou a postura do Fluminense no empate contra o Athletico-PR por 1 a 1, na Ligga Arena. O técnico destacou o lado mental do clube carioca, após levar um gol no começo do jogo, perder uma penalidade ainda no primeiro tempo, entrar na zona de rebaixamento durante a partida, e ainda conseguir buscar o ponto, que fez com que o Tricolor abrisse dois pontos de vantagem para o Z-4 faltando duas rodadas para o fim da competição.

"Todos os jogos são decisivos, e o que mais me deixa contente hoje é o comportamento da equipe em relação a um jogo decisivo, tendo tomado um gol na primeira bola do jogo, o que criou uma dificuldade maior. Mas a equipe teve muita personalidade, jogou mais que o Athletico, na minha modesta opinião. Teve a penalidade máxima, perdeu, o que aumentou ainda mais essa condição mental, voltou para o segundo tempo, foi bem, empatou o jogo", afirmou.

Na próxima quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Cuiabá, no Maracanã, podendo escapar do rebaixamento em caso de vitória e duplo tropeço de Criciúma e Bragantino que jogam fora de casa. Mano pregou respeito ao clube do Mato Grosso, que já está rebaixado, e relembrou o tropeço do Vasco neste sábado, em São Januário, contra o também já rebaixado: Atlético-GO.

"Acho que foi um jogo grande, as duas equipes buscaram vencer até o fim e levamos um ponto importante daqui, que nos dá a oportunidade de na próxima partida, vencendo, quase que definir essa situação final de Campeonato Brasileiro. Não tem facilidade para ninguém, a gente viu o Vasco tendo um jogo difícil contra o Atlético-GO já rebaixado, o Cuiabá fazendo um jogo parelho com o Bahia. Temos que respeitar todo mundo e fazer bem a nossa parte", disse.