Fluminense ficou no empate contra o Athletico-PRLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/12/2024 21:00

Paraná - O Fluminense escapou de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento ao buscar o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba Belezi abriu o placar, mas Arias, após desperdiçar um pênalti, deixou tudo igual para alívio dos cariocas. Com o resultado, o Fluminense ficou na 16ª posição, com 40 pontos, dois a mais do que Criciúma e Red Bull Bragantino, que cedeu o empate ao Cruzeiro nos minutos finais. O Athletico-PR, por sua vez, já pode respirar mais aliviado. O time paranaense é o 14º, com 42.