Botafogo foi recebido por multidão de alvinegros no Rio - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Botafogo foi recebido por multidão de alvinegros no RioLucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 01/12/2024 19:10

Rio - O atual campeão da América já está nos braços do seu povo. Após conquistar a Libertadores, o Botafogo chegou ao Rio de Janeiro neste domingo (1º) para celebrar com a torcida. O ônibus da delegação alvinegra foi recebido por uma multidão de torcedores na enseada da praia de Botafogo, na Zona Sul.

Pelo terceiro ano consecutivo, o título da Libertadores permanece no Rio de Janeiro, que se tornou a segunda cidade brasileira com mais conquistas . Em 2022, o Flamengo foi campeão, enquanto no ano passado foi a vez do Fluminense. Nos últimos dois anos, a festa foi na região central.