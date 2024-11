Gregore foi expulso com 30 segundos na final da Libertadores - Reprodução

Publicado 30/11/2024 17:25 | Atualizado 30/11/2024 17:36

Rio - A final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG, neste sábado (30), no Monumental de Núñez, começou com polêmica. O volante alvinegro Gregore recebeu cartão vermelho com apenas 30 segundos após uma entrada violenta no meia atleticano Fausto Vera. Foi a expulsão mais rápida da história das finais da competição.

Gregore entrou com a sola da chuteira na cabeça de Fausto Vera após tentar disputar uma bola no meio-campo. O jogador atleticano sofreu um corte e precisou de atendimento médico. O árbitro argentino Facundo Tello nem precisou do auxílio do VAR para dar o cartão vermelho direto com menos de um minuto.

A expulsão de Gregore foi a segunda mais rápida da história da Libertadores, atrás de Bernal, do Atlético Nacional, em 2017, com 27 segundos, e empatado com Jorge González, do Rosário Central, em 1974, também com 30 segundos. Em finais, superou Ruben Soñe, do Boca Juniors, que recebeu vermelho com apenas dois minutos na decisão de 1979.



Não é a primeira vez que Gregore é expulso em um jogo decisivo. No jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, o volante recebeu vermelho nos acréscimos do primeiro tempo. O time baiano venceu por 1 a 0 e assegurou a vaga às quartas pelo placar agregado de 2 a 1.

É a terceira final consecutiva com expulsão na Libertadores. Em 2022, o zagueiro Pedro Henrique, do Athletico-PR, recebeu o cartão vermelho aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava empatado sem gols. Já no ano passado, o atacante John Kennedy foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por comemorar o gol do título do Fluminense com a torcida.