Torcida do Botafogo marca presença na Fan Fest no Nilton SantosRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 30/11/2024 15:47

Rio - A torcida do Botafogo vive a expectativa pela final da Libertadores. Os alvinegros promete comparecer em peso no Estádio Nilton Santos, neste sábado (30), para acompanhar a decisão contra o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Horas antes da partida, os torcedores chegaram em peso e confiantes para a decisão. A expectativa é de mais de 50 mil torcedores presentes na Fan Fest organizada pelo Botafogo para os alvinegros que não conseguiram viajar para a Argentina, palco da final contra o Atlético-MG.

A Libertadores adotou a final única a partir de 2019. Desde então, a decisão já passou por Lima, no Peru, em 2019; Rio de Janeiro, em 2020 e 2023; além de Montevidéu, no Uruguai, em 2021. Agora, o palco escolhido pela Conmebol foi Buenos Aires, na Argentina.

O Botafogo disputa a primeira final de Libertadores de sua história e busca o título inédito. Já o Atlético-MG, por sua vez, é finalista pela segunda vez, 11 anos após conquistar a Glória Eterna pela primeira vez. O Glorioso tem ampla vantagem contra o time atleticano na história, incluindo mata-mata.