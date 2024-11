Túlio Maravilha é um dos grandes ídolos do Botafogo a usar a camisa 7 e ganhou estátua no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2024 08:30





Número especial que já foi de nomes como Garrincha, Jairzinho, Túlio Maravilha… e que não deixará o Botafogo na mão logo no dia mais importante do clube. Sob os 'olhares' do Anjo das Pernas Tortas, O DIA, deixou um recado para o time alvinegro.



"É uma final e a responsabilidade é ainda maior porque é um título inédito. Você vai ser imortalizado na galeria dos grandes ídolos do clube, uma oportunidade única. Então tem que fazer o jogo da vida, o mais importante da carreira. O Botafogo vai para a final como favorito, mas todo cuidado é pouco", disse o campeão brasileiro de 1995. Chegou o dia do maior jogo da história do Botafogo . O dia em que o Glorioso pode, enfim, encontrar o sonho da Glória Eterna. Para isso, o time de Artur Jorge precisa superar o Atlético-MG, às 17h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela grande final da Libertadores , sob as bênçãos da mística camisa 7 alvinegra.Número especial que já foi de nomes como Garrincha, Jairzinho, Túlio Maravilha… e que não deixará o Botafogo na mão logo no dia mais importante do clube. Sob os 'olhares' do Anjo das Pernas Tortas, Jairzinho será o representante do Glorioso a entrar com a cobiçada taça em campo, enquanto Túlio Maravilha, em entrevista ao, deixou um recado para o time alvinegro."É uma final e a responsabilidade é ainda maior porque é um título inédito. Você vai ser imortalizado na galeria dos grandes ídolos do clube, uma oportunidade única. Então tem que fazer o jogo da vida, o mais importante da carreira. O Botafogo vai para a final como favorito, mas todo cuidado é pouco", disse o campeão brasileiro de 1995.

Os ídolos estão com o Botafogo, mas, quando a bola rolar, o sonho da Glória Eterna estará nos pés dos jogadores de Artur Jorge. Como Luiz Henrique, que pode consagrar a 7 alvinegra com o maior título da história do clube. Um número que não está com ele por acaso. Decisivo, o atacante é um dos destaques do time na temporada e uma das armas para a decisão da Libertadores. Potencial reconhecido, inclusive, por quem sabe decidir uma final com essa camisa.



“Acredito que Luiz Henrique é o jogador mais indicado a ser o cara da final, fazer o gol do título, ser o Túlio Maravilha de 95. Juntamente a Savarino, acho que esses dois podem desequilibrar”, avisou o artilheiro.



Botafogo e Galo estão prontos para a final, mas só um irá conquistar a Glória Eterna em Buenos Aires. Certo é que a América será colorida em preto e branco, e o botafoguense espera que seja acompanhada do brilho da Estrela Solitária. Um dia tão sonhado no passado e que pode se tornar um presente eterno.



*Reportagem do estagiário Leonardo Siqueira, sob supervisão de Alysson Cardinali