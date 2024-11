Higor Magalhães é irmão de Gregore, volante do Botafogo - Arquivo pessoal

Publicado 30/11/2024 07:30

Rio - O Botafogo conta as horas, minutos e segundos para disputar a primeira final de Libertadores de sua história. O Glorioso decide o título contra o Atlético-MG, neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, na Argentina, e sonha em conquistar a Glória Eterna. Porém, a ansiedade não toma conta apenas dos jogadores. Os familiares também vivem a expectativa e jogam junto.

"Na verdade a minha ficha ainda não caiu. Estamos vivendo um sonho. É uma emoção muito grande, não tem como controlar (a ansiedade). Já roí todas as unhas no jogo contra o Palmeiras. Estou até sem dormir direito", disse o irmão do volante alvinegro", disse Higor Magalhães, irmão do volante Gregore, em entrevista ao DIA.

Gregore foi contratado em fevereiro deste ano por R$ 13,4 milhões (na cotação da época) após se destacar no Bahia e Inter Miami, dos Estados Unidos. O volante se tornou peça-chave no esquema de Artur Jorge e se destaca com a sua capacidade defensiva. No jogo contra o Palmeiras, fez o gol que abriu o caminho para a vitória que assegurou a liderança isolada.

"Nossa relação é ótima. Não costumo dar conselho, mas tento passar confiança e falo para acreditar no futebol dele", afirmou Higor Magalhães.

Apesar de contratado esse ano, a relação de Gregore com o Botafogo é antiga. Natural de Juiz de Fora (MG), cidade mineira que praticamente faz divisa com o Rio de Janeiro, os irmãos acompanhavam o Glorioso na infância. Segundo Higor Magalhães, o volante chegou a passar em um teste na escolinha de futebol do clube, embora não tenha feito a base por lá. Ele não esconde o carinho e gratidão.

"Acompanhamos o Botafogo desde pequeno. Nossa família é botafoguense. Foi o primeiro time que Gregore passou no teste e temos uma relação muito grande com o clube", revelou o irmão do jogador.

Gregore, de 30 anos, foi contratado para trazer segurança para o meio-campo alvinegro e tem dado conta do recado. O jogador soma 52 partidas, dois gols e duas assistências pelo Botafogo em seu primeiro ano com a camisa alvinegra. No Brasileirão, o volante participou de 31 de 36 jogos possíveis, enquanto na Libertadores disputou 14 partidas.