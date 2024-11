José Marcelo viajou de bicicleta por 15 dias até chegar à argentina para ver o Botafogo na final da Libertadores - Arquivo Pessoal

Publicado 29/11/2024 16:29

de Porto Alegre até Buenos Aires, onde chegou na quinta-feira (28). Agora está na segunda e mais importante parte, que é assistir à final da Libertadores no Monumental de Nuñez.

Agora está na segunda e mais importante parte, que é assistir à final da Libertadores no Monumental de Nuñez.

"Foi muito boa a cicloviagem foi muito legal, deu tudo certo. Conseguimos pedalar com as metas certas e chegar aqui no dia 28. Agora estamos dando uma descansada e amanhã é um grande dia", comemorou.

"Foi muito boa a cicloviagem foi muito legal, deu tudo certo. Conseguimos pedalar com as metas certas e chegar aqui no dia 28. Agora estamos dando uma descansada e amanhã é um grande dia", comemorou.



mais de 10 cidades de Brasil e Uruguai, até chegar à Argentina (fez de barco a travessia entre os países hermanos). Sem sofrer com percalços como pneus furados, conseguiu fazer turismo e cumpriu com a meta de chegar antes do jogo tão esperado.

O botafoguense de 43 anos, que teve sua história contata primeiro pelo Jornal O Dia no dia 16, viajou com dois amigos por mais de 10 cidades de Brasil e Uruguai, até chegar à Argentina (fez de barco a travessia entre os países hermanos). Sem sofrer com percalços como pneus furados, conseguiu fazer turismo e cumpriu com a meta de chegar antes do jogo tão esperado.

"A ansiedade está batendo, o coração não está nem a mil, está a uns dez mil mesmo (risos). Está uma loucura, torcedor do Botafogo em peso (em Buenos Aires), é uma coisa linda. Galera brincando, interagindo. Está muito bom o clima, valeu a pena", contou.



"Que o Botafogo nos dê essa alegria de ser campeão. Além da ansiedade, estou muito emocionado, lembro do meu pai e do meu tio, dos meus 43 anos de Botafogo. Só quem é botafoguense de verdade sabe o que é torcer por esse time, sabe o que é passar o que a gente passa, mas nós estamos aí, firmes e fortes".



Noites em barracas de acampamento

José Marcelo e os amigos - que não são botafoguenses - começaram a aventura na noite do dia 11 e viajaram cerca de 40 horas de ônibus de São Pedro da Aldeia, no Rio, até Porto Alegre.

De lá, foram de bicicleta por várias estradas, conheceram as cidades por onde passaram e dormiram em barracas de acampamento muitas vezes. Em alguns dias, contaram com a ajuda de fazendas de soja para terem um local onde pudessem acampar para passarem a noite.



"No Uruguai tem bastante área de campo, como o Parque Nacional Santa Teresa. E no Sul do Brasil tinha muitas indústrias que deixavam a gente ficar, não pagamos nada. Foi ótimo, muito legal. Pegamos alguns temporais, mas já estávamos abrigados", afirma.



Levou o Botafogo por onde passou

E por onde passou, vestiu a camisa do Botafogo e chamou a atenção de moradores de cidades brasileiras e uruguaias. Ainda fez questão de gravar vídeos deles falando sobre o clube e mostrando torcida pelo título da Libertadores. E, claro, postou em seu perfil no Instagram.

"Eu brincava com todo mundo e a galera toda aderindo. É impressionante como a galera conhece e falava que gostava muito do Botafogo. Torcedores de outros times. Teve gente falando até que o Botafogo vai ser campeão mundial! E eu ia fazendo aquela propaganda, né?", diz.



Apesar da viagem de bicicleta, José Marcelo ainda conseguiu tempo de assistir ao jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Ele estava em um hostel no Uruguai e deu a sorte de se encontrar com dois outros botafoguenses, que deram um jeito de colocar do celular para a TV a transmissão da vitória por 3 a 1.