José Marcelo faz viagem de bicicleta entre Porto Alegre e Buenos Aires para ver Botafogo na LibertadoresArquivo Pessoal

Publicado 16/11/2024 08:25

uma aventura de bicicleta que passará por três países até chegar a Buenos Aires, onde assistirá à final da Libertadores, em 30 de novembro, contra o Atlético-MG. José Marcelo uniu duas paixões para ir em busca da Glória Eterna. O torcedor do Botafogo , de 43 anos, iniciou na segunda-feira (11)até chegar a Buenos Aires, onde assistirá à final da Libertadores, em 30 de novembro, contra o Atlético-MG.

E não é promessa. José Marcelo, que é autônomo, teve a opção de ir de avião, oferecida por um flamenguista que já tinha comprado passagens de ida e volta. Mas optou por fazer o cicloturismo e vai ao lado de dois amigos, que não são botafoguenses e planejaram a viagem antes do Glorioso se classificar para a decisão.



"Poder conciliar a paixão pelo Botafogo e pela bike, realmente...Teve gente que me chamou de louco (risos). Tenho certeza de que vai ser melhor assim", disse o torcedor, acreditando que a travessia passará dos 1.000 km.

"Meu irmão é flamenguista e tem um grupo com pessoas que compraram bem antes a passagem aérea, porque é mais barata. Como o Flamengo não chegou à final, houve a possibilidade de me repassar. Eu já tinha fechado com os meus amigos e de bike é melhor (risos), então resolvi ir assim".

Bagagem com item especial

Bandeira do Botafogo acompanha José Marcelo nas aventuras de bicicleta pelas estradas do Brasil Arquivo Pessoal

Ele saiu de ônibus da Região dos Lagos do Rio, na segunda, e viajou até Porto Alegre, onde começou o trajeto de bicicleta na quinta-feira (14). Nos dois primeiros dias, fez cerca de 220 km. E passará por regiões do Uruguai e da Argentina, com previsão de 16 dias de pedaladas.

Além da bandeira do Botafogo, companheira das viagens, a bagagem contará ainda com uma camisa especial, confeccionada para essa aventura. Ela leva os nomes do pai, Viriato, e do tio, João, os responsáveis por passar o amor pelo Glorioso e que já não podem ver esse momento histórico.

Marcelo encontrou essa forma de homenageá-los e deixá-los presentes na arquibancada. Para isso, levará a camisa para o Estádio Monumental de Nuñez, palco da final da Libertadores.

"Eles eram botafoguenses fanáticos. Até os 18 anos morei em Niterói e assistia a todos os jogos do Botafogo no Caio Martins, fora os treinos. Fiz a camisa pra comemorar esse momento. Tem uma frase numa faixa que dizia 'campeão ou não, és eterna paixão' e é isso. É o legado do meu pai e do meu tio que estou levando", contou.

José Marcelo levará para a final da Libertadores uma camisa especial com os nomes do pai e do tio Arquivo Pessoal

Ciclismo vem de família

O pai, aliás, foi um dos incentivadores para Marcelo se envolver com ciclismo, já adulto. Foi seu Viriato quem comprou a primeira bicicleta, a pedido do amigo responsável por apresentar esse mundo. Outro tio, Vicente, já era apaixonado pelo esporte: os dois inclusive, foram de Florianópolis (SC) a Torres (RS) pedalando.

"Fui conhecendo o Brasil através do ciclismo. Faço parte de uns seis, sete grupos, conheço muita gente. É muito bom para a cabeça, para relaxar. E o cicloturismo é fascinante", disse.

Torcedor do Botafogo, José Marcelo juntou a paixão pelo clube com o ciclismo Reprodução de Instagram

Essa será a primeira aventura internacional do torcedor, que já fez outras longas viagens pelo Brasil. Uma vez, saiu de Salvador e chegou a Natal, passando pelo litoral nordestino, em 25 dias de pedaladas. E também realizou várias vezes o Caminho da Fé, na Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Sempre com a bandeira do Botafogo presente.

De olho no Botafogo no Brasileirão

Torcedor do Botafogo, José Marcelo juntou a paixão pelo clube com o ciclismo Reprodução de Instagram

Só que desta vez o objetivo é assistir à final inédita de Libertadores, já com ingresso na mão. Por isso, um plano B está traçado caso haja algum imprevisto que atrase a viagem e a chegada a Buenos Aires. Neste caso, a parte final do trajeto será de ônibus, para poder chegar a tempo.

Outra parte do planejamento de Marcelo diz respeito aos jogos do Botafogo no Brasileirão. Afinal, há outro título em jogo, que pode sair na semana da final da Libertadores, dependendo do resultado contra o Palmeiras. E o torcedor não pretende perder essa oportunidade de ver na estrada o clube campeão após 29 anos.

"Vou ter que dar um jeito. Não sei como vai ser lá fora (no exterior), mas com certeza vou assistir. Se o Botafogo for campeão brasileiro, comigo viajando de bicicleta pra ver a final da Libertadores, vai ser muito emocionante. Não sei como será a minha reação, mas terá muita festa e gritaria, onde estiver (risos)", completou.



Sobre a volta para casa, José Marcelo ainda não decidiu, mas a tendência é que seja de ônibus. O mais importante para ele é que o retorno aconteça como campeão da Libertadores.

"Estou bem confiante. É tempo de Botafogo", concluiu.