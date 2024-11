Artur Jorge em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 14/11/2024 17:47

Rio - O elenco do Botafogo se reapresentou nesta quinta-feira (14) no Espaço Lonier, CT do clube, de olho na reta final decisiva desta temporada. A equipe é líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores da América.

Na competição nacional, soma 68 pontos. São quatro de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado na tabela. As equipes ainda farão um confronto direto no Allianz Parque, dia 26, na luta pela taça.

Já no torneio continental, terá o Atlético-MG pela frente na decisão. O embate será no dia 30, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Após quatro dias de folga, o elenco comandado pelo técnico Artur Jorge voltou aos trabalhos com foco inicial na próxima rodada do Brasileirão, quando enfrentará justamente o Galo, dia 20, às 21h30 (também de Brasília), na Arena MRV, pela 34ª rodada.

Desfalques na data Fifa

Seis jogadores estiveram de fora da reapresentação desta quinta (14): Bastos, Gatito Fernández, Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada. Todos foram convocados para os últimos compromissos de 2024 por suas respectivas seleções na busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.