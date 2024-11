Bastos em ação no centro de acolhimento El Betel, em Luanda - Divulgação / Federação Angolana de Futebol

Publicado 14/11/2024 15:31

Luanda - Um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporada, Bastos foi convocado mais uma vez para representar a Angola em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta data Fifa. Ele, inclusive, participou de uma ação social no país antes de entrar em campo.

O zagueiro visitou o centro de acolhimento El Betel, no Zango 2, em Luanda. O local atende crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, que recebem aulas, abrigo e alimentação.

A ação foi uma iniciativa da própria Federação Angolana e contou com interação entre os jogadores e os atendidos pela instituição.

Bastos trabalha junto aos seus companheiros de seleção para enfrentar Gana e Sudão, nos dias 15 e 18, respectivamente, pelas últimas rodadas da fase de grupos das Eliminatórias da Copa Africana das Nações.

Peça-chave no setor defensivo alvinegro

No Glorioso desde agosto de 2023, o camisa 15 ganhou maior espaço durante esta temporada e se tornou um dos destaques do time, que lidera o Campeonato Brasileiro e é finalista da Libertadores da América.



Com a camisa do Botafogo, ele entrou em campo 52 vezes em 2024 e marcou quatro gols. Ao lado de Alexander Barboza, torna o sistema defensivo do time comandado pelo técnico Artur Jorge mais sólido.