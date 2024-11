John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/11/2024 07:20 | Atualizado 13/11/2024 07:39

Rio - O acionista majoritário do Botafogo, John Textor, admitiu que não esperava ter o sucesso esportivo em tão pouco tempo à frente do futebol do clube carioca. Em um seminário esportivo promovido pelo jornal argentino "Olé", o norte-americano falou sobre a expectativa de disputar uma final de Libertadores na cidade de Buenos Aires.

"Estou muito animado. Eu costumava viajar para a Argentina quando era mais novo, não pelo futebol, mas para jogar golfe. É um lindo país, com pessoas incríveis. Para mim é maravilhoso termos essa chance mais cedo do que esperávamos, com o Botafogo podendo fazer algo tão especial em Buenos Aires. Os argentinos são grandes torcedores e apoiadores do futebol. É uma grande oportunidade que temos, espero que nosso time faça o melhor para viver esse momento à altura", disse.

John Textor assumiu o controle do futebol do Botafogo no meio de 2022. Na temporada passada, o clube carioca esteve muito perto do título do Brasileiro, porém, uma derrocada na reta final da competição tirou a taça do Alvinegro. Neste ano, o clube carioca luta pelo título da Série A e pela Libertadores.

No próximo dia 30, o Botafogo decide a Libertadores contra o Atlético-MG, em Buenos Aires. O clube de General Severiano busca o maior título da sua história, enquanto o Galo deseja a segunda conquista da competição.